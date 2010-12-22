Написать 2 уникальные статьи по логопедии.

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Завершен7 заявок384 просмотра

Нужно написать 2 статьи по логопедическим проблемам у детей, объем каждой 1-2 тыс. знаков. Хорошее знание медицинских терминов, стиль строгий, но не академический - примеры я дам. Пишите ваши сроки и стоимость работы в рублях. Оплата через Яндекс-деньги по факту. Наличие психолого-педагогического образования очень приветствуется!

14 лет назад
ChistyakovaN
Наталья 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранные исполнители

jasmine79
Алла 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$12
2 дня
Алла прекрасно справилась с заданием, хотя статьи были сложные, на узкую тематику. Все поправки внесены мгновенно, сама работа выполнена даже раньше оговоренного срока. Плюс хорошая грамотность и стиль, у меня на этот счет пунктик:) Рекомендую это исполнителя!
Наталья - отличный заказчик. Четкое задание, замечания по делу. Оплата быстрая, сразу после сдачи работы. Приятно было сотрудничать. Рекомендую!
stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$6
1 день
Очень понравилось работать с Еленой. Просто, без лишних вопросов, сразу к делу. И результат - отличная статья:) Если будут аналогичные проекты, обязательно обращусь к Елене. Спасибо за прекрасную работу!
Понравилось работать с Натальей. Очень точно представляет, какие моменты должны быть освещены в статье и умеет это донести до исполнителя. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

jasmine79
Алла 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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