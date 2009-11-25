ChistyakovaN

Наталья Чистякова ChistyakovaN

 
48 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайт статьи по медицине

    Нужно сделать качественный легкий рерайт статьи по медицине, объем около 18 тыс. знаков. От рерайта смысл сказанного не должен меняться. Хорошее знание медицинских терминов. Пишите ваши сроки и стоимость работы в рублях. Оплата через Яндекс-деньги ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать 2 уникальные статьи по логопедии.

    Нужно написать 2 статьи по логопедическим проблемам у детей, объем каждой 1-2 тыс. знаков. Хорошее знание медицинских терминов, стиль строгий, но не академический - примеры я дам. Пишите ваши сроки и стоимость работы в ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Общение на форуме

    Нужно несколько исполнителей, чтобы немного оживить форум на тему красоты и здоровья. От каждого - 10 сообщений в течение недели (т.е. 1-2 сообщения в день). Опыт не требуется! Оплата ЯндексДеньги после начала работы.

    Общение на форумах
    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно нарисовать 2 баннера размером 240х400

    Один из этих баннеров будет содержать фотографию хорошего качества, надо ее обработать так, чтобы не пошла пикселями и при этом была не тяжелая. Баннер должен мигать - 2 картинки попеременно. Оплата ЯндексДеньгами и только ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать баннер 240х400

    Нужно создать баннер 240х400, чтобы в нем крутились 2 кадра. По цвету и стилю он должен подходить под этот сайт http://www.childface.ru/ Текст и картинки я дам, как их разместить - Ваше творчество. Креатив приветствуется!!! Все свои ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать FAVICON для сайта

    Этому сайту childface.ru нужен фавикон такой же, как логотип. Исходник вышлю, нужно попиксельно дорисовать его. ЯндексДеньги по факту в тот же день, если не будет замечаний.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Статья на тему пластической хирургии

    Нужно написать статью о пластической хирургии. Конкретную тему дам, когда будет выбран исполнитель. Объем 5 тыс. знаков. Бюджет - около 13 долларов. Главное - рерайтить можно, но осторожно, без грубых повторов! Статья не должна быть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод статьи по медицине

    Требуется перевод научной статьи по онкологии, много биохимических терминов. Желательно хорошее владение этой тематикой. Статья отсканирована из журнала, если будут попадаться места, где плоха или совсем не читается текст, переводить не нужно. Объем статьи - ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать детское лицо и обработать

    В приложении Вы можете посмотреть рисунок. Нужно заменить лицо юноши лицом ребенка (мальчик лет 7). Фон заменить на голубой. И все это вписать в шапку сайта : http://www.childface.ru То есть нужно убрать имеющееся изображение ребенка на сайте ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рекламная статья о лекарственном препарате

    Нужно написать статью о безрецептурном препарате в легком научно-популярном жанре. объем 6 тыс. знаков. Пишите ваши сроки и стоимость работы в рублях. Оплата через Яндекс-деньги по факту. Желательно мед., фарм. образование, но это не принципиально.

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод статьи на медицинскую тематику

    Нужен перевод статьи с английского на русский. Статья на медицинскую тему (опухоли, лечение лазером). Переводчик должен иметь медицинское образование (желательно), т.к. много терминов сугубо профессиональных. Объем - 4 журнальные страницы с иллюстрациями. Срок - 4 ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Ведение блога на медицинскую тематику

    Работа для студентов-медиков (девушек). Если у вас есть возможность проводить в интернете 1-2 часа в сутки, есть подработка - вести блог на медицинскую тематику. Темы: красота, здоровье, салоны, стиль, омоложение и т.д. Целевая аудитория: женщины. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
nina20963
Ирина 
60 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад
53 отзыва(-1)
$13
10 баллов
13 лет назад
Рерайт статьи по медицине
Всегда ценю в заказчиках четкость в задании и своевременную оплату. Спасибо за сотрудничество!
Отличный рерайт, грамотность 100%, текст получился гораздо лучше оригинала, что при рерайте бывает крайне редко. Спасибо!
Ответный отзыв
stranica
Елена 
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$6
10 баллов
13 лет назад
Написать 2 уникальные статьи по логопедии.
Понравилось работать с Натальей. Очень точно представляет, какие моменты должны быть освещены в статье и умеет это донести до исполнителя. Рекомендую!
Очень понравилось работать с Еленой. Просто, без лишних вопросов, сразу к делу. И результат - отличная статья:) Если будут аналогичные проекты, обязательно обращусь к Елене. Спасибо за прекрасную работу!
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jasmine79
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$12
10 баллов
13 лет назад
Написать 2 уникальные статьи по логопедии.
Наталья - отличный заказчик. Четкое задание, замечания по делу. Оплата быстрая, сразу после сдачи работы. Приятно было сотрудничать. Рекомендую!
Алла прекрасно справилась с заданием, хотя статьи были сложные, на узкую тематику. Все поправки внесены мгновенно, сама работа выполнена даже раньше оговоренного срока. Плюс хорошая грамотность и стиль, у меня на этот счет пунктик:) Рекомендую это исполнителя!
Ответный отзыв
milkashokolad74
Карина 
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Общение на форуме
Была рада сотрудничеству.Отличный заказчик.
Карина - очень точный исполнитель! Все сообщения в тему и грамотные. Спасибо!
Ответный отзыв
anDyrv
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
13 лет назад
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Я очень рад, что мне пришлось работать с Натальей! P.S. Спасибо за искренность и полезные советы!
Когда я обратилась к Андрею, были, конечно, опасения, т.к. в сервисе исполнитель не так давно. НО! Мои опасения оказались напрасны: Андрей оказался блестящим исполнителем, особенно меня поразила скорость его работы и готовность на ходу менять решения. Это очень важные качества для творческого человека. Всегда на связи, вежлив, точен, как часы. Рекомендую всем! И, конечно, сама буду обращаться с большим удовольствием. Успехов тебе на Веблансе и не только! С ув., Наталья.
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