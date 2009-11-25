ChistyakovaN

Нужно сделать качественный легкий рерайт статьи по медицине, объем около 18 тыс. знаков. От рерайта смысл сказанного не должен меняться. Хорошее знание медицинских терминов. Пишите ваши сроки и стоимость работы в рублях. Оплата через Яндекс-деньги ...
Наталья Чистякова ChistyakovaNChistyakovaN
- Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Нужно написать 2 статьи по логопедическим проблемам у детей, объем каждой 1-2 тыс. знаков. Хорошее знание медицинских терминов, стиль строгий, но не академический - примеры я дам. Пишите ваши сроки и стоимость работы в ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Нужно несколько исполнителей, чтобы немного оживить форум на тему красоты и здоровья. От каждого - 10 сообщений в течение недели (т.е. 1-2 сообщения в день). Опыт не требуется! Оплата ЯндексДеньги после начала работы.Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Один из этих баннеров будет содержать фотографию хорошего качества, надо ее обработать так, чтобы не пошла пикселями и при этом была не тяжелая. Баннер должен мигать - 2 картинки попеременно. Оплата ЯндексДеньгами и только ...Баннеры1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно создать баннер 240х400, чтобы в нем крутились 2 кадра. По цвету и стилю он должен подходить под этот сайт http://www.childface.ru/ Текст и картинки я дам, как их разместить - Ваше творчество. Креатив приветствуется!!! Все свои ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Этому сайту childface.ru нужен фавикон такой же, как логотип. Исходник вышлю, нужно попиксельно дорисовать его. ЯндексДеньги по факту в тот же день, если не будет замечаний.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно написать статью о пластической хирургии. Конкретную тему дам, когда будет выбран исполнитель. Объем 5 тыс. знаков. Бюджет - около 13 долларов. Главное - рерайтить можно, но осторожно, без грубых повторов! Статья не должна быть ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется перевод научной статьи по онкологии, много биохимических терминов. Желательно хорошее владение этой тематикой. Статья отсканирована из журнала, если будут попадаться места, где плоха или совсем не читается текст, переводить не нужно. Объем статьи - ...Переводы1 исполнительЗавершен14 лет назад
В приложении Вы можете посмотреть рисунок. Нужно заменить лицо юноши лицом ребенка (мальчик лет 7). Фон заменить на голубой. И все это вписать в шапку сайта : http://www.childface.ru То есть нужно убрать имеющееся изображение ребенка на сайте ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно написать статью о безрецептурном препарате в легком научно-популярном жанре. объем 6 тыс. знаков. Пишите ваши сроки и стоимость работы в рублях. Оплата через Яндекс-деньги по факту. Желательно мед., фарм. образование, но это не принципиально.Копирайтинг3 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужен перевод статьи с английского на русский. Статья на медицинскую тему (опухоли, лечение лазером). Переводчик должен иметь медицинское образование (желательно), т.к. много терминов сугубо профессиональных. Объем - 4 журнальные страницы с иллюстрациями. Срок - 4 ...Переводы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Работа для студентов-медиков (девушек). Если у вас есть возможность проводить в интернете 1-2 часа в сутки, есть подработка - вести блог на медицинскую тематику. Темы: красота, здоровье, салоны, стиль, омоложение и т.д. Целевая аудитория: женщины. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад