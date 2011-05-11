milkashokolad74

Карина milkashokolad74

 
49 летРоссия/Иваново
13 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Всегда рада взаимовыгодному сотрудничеству.)

Наполнение Вашего интернет магазина.

Поднятие рейтинга вашего магазина, путем написания отзывов на различных ресурсах, включая яндекс маркет.

Постинг, администрирование и модерация форумов.

Администрирование сайтов. Наполнение форумов с нуля.

Написание статей.

Написание статей
Отзывы заказчиков
TVampire
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Приватный проект для Лариной Карины
Качественные и недорогие тексты. Рекомендую
Очень довольна сотрудничеством. Прекрасный заказчик. Интересные заказы, моментальная оплата.
Ответный отзыв
alekseye08
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Менеджер добавления предложений по туризму
Жаль, что проект аннулировался, но спасибо за проявленный интерес! Возможно по каким-нить заданиям обращусь)
Буду рада сотрудничеству.
Ответный отзыв
nikita172010
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Требуется писать отзывы
Отличный творческий подход к работе. Выполнено все без нареканий и в заявленный срок. Спасибо.
Все отлично.
Ответный отзыв
Cent-10
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Наполнение форума уникальным контентом
По форуму продолжаем работать, возможно скоро добавим новые задачи. А пока сотрудничеством очень доволен, надеюсь на долгосрочное.
Все отлично ! Продолжаем работать .
Ответный отзыв
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Требуется копирайт
Все точно в срок и то что требуется. Карина молодец!
Отличный заказчик. Сотрудничать легко. Оплата моментальная. Буду рада продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
Копирайтинг
8 отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга