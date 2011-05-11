Карина milkashokolad74milkashokolad74
49 летРоссия/Иваново
13 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Всегда рада взаимовыгодному сотрудничеству.)
Наполнение Вашего интернет магазина.
Поднятие рейтинга вашего магазина, путем написания отзывов на различных ресурсах, включая яндекс маркет.
Постинг, администрирование и модерация форумов.
Администрирование сайтов. Наполнение форумов с нуля.
Написание статей.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Качественные и недорогие тексты. Рекомендую
Ответный отзыв
Очень довольна сотрудничеством. Прекрасный заказчик. Интересные заказы, моментальная оплата.
$200
10 баллов
12 лет назад
Жаль, что проект аннулировался, но спасибо за проявленный интерес! Возможно по каким-нить заданиям обращусь)
Ответный отзыв
Буду рада сотрудничеству.
$10
10 баллов
12 лет назад
Отличный творческий подход к работе. Выполнено все без нареканий и в заявленный срок. Спасибо.
Ответный отзыв
Все отлично.
$10
10 баллов
13 лет назад
По форуму продолжаем работать, возможно скоро добавим новые задачи. А пока сотрудничеством очень доволен, надеюсь на долгосрочное.
Ответный отзыв
Все отлично ! Продолжаем работать .
$50
10 баллов
13 лет назад
Все точно в срок и то что требуется. Карина молодец!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Сотрудничать легко. Оплата моментальная. Буду рада продолжить сотрудничество.
Копирайтинг
8 отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга