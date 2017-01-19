Написание статей для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт53 заявки397 просмотров

Требуется регулярное написание качественных статей по заданным параметрам. Тема инженерные системы в доме. СТАТЬИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ понятные ДЛЯ ЛЮДЕЙ , дополненные фотографиями .Цена является решающим фактором при Выборе  исполнителя. 

Написание статей
8 лет назад
milkashokolad74
Карина 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рерайт - тематика софт

    Рерайт тематика софт (описание программ). Статьи объемом по 1000 знаков каждая в среднем. Работы будет много.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Статьи на тему ошибок Windows и их устранении

    Нужен автор для постоянного написания статей для сайта на тему оптимизации операционной системы Windows, устранении ошибок .  Требуется полностью разбираться в компьютерной тематике, писать статьи доступным языком, четко и по делу, вставлять скриншоты при ...

    Написание статейHTML
    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт 50000 символов

    Нужно написать полезные статьи о предпринимательстве.  Статьи объёмом от 4000 знаков.  Стоимость за 1000 знаков без пробелов – 50 рублей .  Требования к исполнителю.  1. Грамотность.  2. Интересные ...

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайтер на автомобильную тематику (40 материалов)

    Здравствуйте. Необходим копирайтер/рерайтер на автомобильную тематику. Условия работы: из нескольких источников необходимо отрерайтить 1 текст по заданной тематике. Оплата: 14грн/1000 сбп., на карту привата.

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт 50000 символов

    Нужно написать полезные статьи на сайт о предпринимательстве.  Статьи объёмом от 4000 знаков.  Стоимость за 1000 знаков без пробелов – 50 рублей .  Требования к исполнителю.  1. Грамотность.  ...

    Рерайтинг10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт 10 000 знаков

    $10

    Статьи по тематике "Ортопедические матрасы"  1. matrelax.kz/o-kompanii/ 1000 знаков  2. matrelax.kz/product/model... 1000 знаков  3. matrelax.kz/product/model... 1000 знаков  4. matrelax.kz/product/model... 500 знаков  5. ​​​ matrelax.kz/product/model... 500 знаков  6. matrelax.kz/product/model... 500 знаков  7. matrelax.kz/product/model... 500 знаков  8. matrelax.kz/product/model... 500 знаков  9. matrelax.kz/product/model... 500 знаков  ...

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен рерайт текстов строительной тематики (Заборы)

    Нужен рерайт текстов строительной тематики (Заборы) Оплата на карту Сбербанка Нужен текст без "воды", по смыслу. Без орфографических ошибок и со знаками препинания, который легко и понятно ...

    Рерайтинг15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад