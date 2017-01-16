Статьи на тему ошибок Windows и их устранении

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Закрыт7 заявок168 просмотров

Нужен автор для постоянного написания статей для сайта на тему оптимизации операционной системы Windows, устранении ошибок . 

Требуется полностью разбираться в компьютерной тематике, писать статьи доступным языком, четко и по делу, вставлять скриншоты при необходимости. Статья должна полностью отвечать на вопрос.

Глубокий рерайт из разных источников, при необходимости элементы копирайтинга.

Предлагайте цену за 1000 зн. с учетом дополнения статей скриншотами, фото, картинками и т.д.

Примеры статей:

http://radioband.ru/defragmentacija-diska-v-windows-10.html

http://radioband.ru/otkljuchenie-nenuzhnyh-sluzhb-windows-7-i-windows-10.html

HTMLНаписание статей
8 лет назад
guest_14850121841967
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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