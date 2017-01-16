Описание для 1 товара 600-700 символов, оплата 50 руб за описание без предоплаты.
Статьи на тему ошибок Windows и их устранении
Нужен автор для постоянного написания статей для сайта на тему оптимизации операционной системы Windows, устранении ошибок .
Требуется полностью разбираться в компьютерной тематике, писать статьи доступным языком, четко и по делу, вставлять скриншоты при необходимости. Статья должна полностью отвечать на вопрос.
Глубокий рерайт из разных источников, при необходимости элементы копирайтинга.
Предлагайте цену за 1000 зн. с учетом дополнения статей скриншотами, фото, картинками и т.д.
Примеры статей:
http://radioband.ru/defragmentacija-diska-v-windows-10.html
http://radioband.ru/otkljuchenie-nenuzhnyh-sluzhb-windows-7-i-windows-10.html
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