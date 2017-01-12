Рерайтер на информационный сайт

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Закрыт25 заявок241 просмотр

Нужен рерайтер для текстов по тематике ЖКХ, около 120 000 знаков. Информацией обеспечу. По вопросам и предложениям в личку.

8 лет назад
vagit_ufa
Вагит 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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