Нужно написать рерайт ИТ статьи размером в 8000 символов без пробелов. Необходимо добиться уникальности минимум в 80%. Цену и сроки пишите в комментарии всем отвечу
Разработка постов в группу ВК
Требуется разработать посты (поиск тематической информации в инете, др группах и т.д., личная выдумка) всего 100 постов. Посты должны состоять из: текст+фото (основная часть), текст+аудио (10 шт.) текст+видео (3 шт.), опрос (2 шт.). Данные посты формируются в ворде или др. удобном формате для предпросмотра, предоставляются на согласование, после внесения необходимых правок и окончательного согласования данные посты должны быть занесены в группу посредством функции "предложить новость".
Тематика: Такси
Требуются посты юмористического характера для широкого круга людей и тематические, тематические новостные и др. в общем фантазия приветствуется!
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