Разработка постов в группу ВК

Требуется разработать посты (поиск тематической информации в инете, др группах и т.д., личная выдумка) всего 100 постов. Посты должны состоять из: текст+фото (основная часть), текст+аудио (10 шт.) текст+видео (3 шт.), опрос (2 шт.). Данные посты формируются в ворде или др. удобном формате для предпросмотра, предоставляются на согласование, после внесения необходимых правок и окончательного согласования данные посты должны быть занесены в группу посредством функции "предложить новость".

Тематика: Такси

Требуются посты юмористического характера для широкого круга людей и тематические, тематические новостные и др. в общем фантазия приветствуется!