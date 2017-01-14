Необходимо выполнить рерайт текстов на тему "Создание сайтов" с сохранением семантического ядра. Общий объем исходных текстов: 25 - 30 тыс. знаков. Большинство текстов надо будет переписать в 2-х экземплярах (для двух разных регионов, вернее ...
Собрать информацию по организациям (в xls файл)
Требуется собрать информацию по организациям (посольствам стран в Москве) - телефон, адрес, рабочие дни, часы работы, электронная почта и адрес сайта.
Вся информация есть в интернете, достаточно легко доступна.
Всё нужно оформить в XLS табличку.
Всего около 100 организаций.
Сроки - пара дней.
Предлагаемая оплата 500 руб.
Выбранный исполнитель
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