Собрать информацию по организациям (в xls файл)

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен24 заявки387 просмотров

Требуется собрать информацию по организациям (посольствам стран в Москве) - телефон, адрес, рабочие дни, часы работы, электронная почта и адрес сайта.

Вся информация есть в интернете, достаточно легко доступна.

Всё нужно оформить в XLS табличку.

Всего около 100 организаций.

Сроки - пара дней.

Предлагаемая оплата 500 руб.

8 лет назад
bp24
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

lynx26
42 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$8
2 дня
Остались полностью довольны сотрудничеством с Евгенией и обязательно будем обращаться ещё. Рекомендую как профессионала своего дела, отдельно отметим внимательность к деталям, скурпулезность и профессиональный подход в целом. Наши лучше рекомендации.
Четкие требования, оперативная реакция на возникающие вопросы. В общем никаких нареканий, одни положительные впечатления. Буду рада продолжить сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

lynx26
42 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад