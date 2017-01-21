Рерайт / Кино

Приветствую!

Предлагаю Вашему вниманию стабильную подработку.

Нужен толковый рерайтер для онлайн кинотеатра.

Оплата в рулях webmoney за каждые 10 фильмов.

Объем на 1 фильм ~ 1000 знаков.

Объем фильмов в день до 10 штук.

Нужен текст без "воды", по смыслу.

Без орфографических ошибок и со знаками препинания, который легко и понятно читать.

Текст будет проверятся на антиплагиат.

Пожалуйста, указывайте Ваши цены и сроки.

Для связи, было бы удобно, указать свой скайп.