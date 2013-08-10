Нужно написать рерайт ИТ статьи размером в 8000 символов без пробелов. Необходимо добиться уникальности минимум в 80%. Цену и сроки пишите в комментарии всем отвечу
Рерайт постов для группы ВК
Нужно разработать посты для группы на тему лендингов, конверсии, трафика, лидогенерации и всего что около этого.
Нужно 30 постов длинной 1000-2000 символов каждый.
Пишите стоимость и сроки, пообщаемся.
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