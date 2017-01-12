Рерайт 30 статей. Статьи предоставляем.

Нужен человек для рерайта 30 статей на тему лендингов, продающих заголовков, трафика и т.п.

Ссылки на все статьи предоставляем. Количество символов - 2000. Некоторые меньше. Средняя уникальность.

Оплата возможна двумя способами.

1. Оплата за работу на кошелек.

2. В обмен на рерайт сделаем вам лендинг/портфолио под ключ или любую другую нужную вам площадку. Полностью адаптивный. Без конструкторов и прочих генераторов, с премиальным, стильным дизайном. Что в результате выйдет на 500% выгоднее вам. Да, фактическая оплата мне более выгодна, но мне это нужно. И второй вариант приоритетнее.