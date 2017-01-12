Нужен человек для рерайта 30 статей на тему лендингов, продающих заголовков, трафика и т.п. Ссылки на все статьи предоставляем. Количество символов - 2000. Некоторые меньше. Средняя уникальность. Оплата возможна двумя способами. ...
Рерайтинг статей финансовой тематики
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Для выполнения рерайтинга 3 статей кредитной тематики ищу помощника.
От меня - тема статьи, 2-5 ключевых фраз, 2-3 исходника.
От вас - рерайтинг предоставленной информации, лаконичная и читаемая простановка ключей, грамотно построенная статья (вводная часть, завершающая часть, раскрытие темы).
Объем 1 статьи - 4000-4050 символов. Уникальность по Адвего выше 92%.
Стоимость 1 статьи - 170 рублей.
К заявкам прикладывайте примеры своих статей схожей или другой тематики.
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