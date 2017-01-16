Рерайт 50000 символов

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Закрыт10 заявок361 просмотр

Нужно написать полезные статьи на сайт о предпринимательстве. 

Статьи объёмом от 4000 знаков. 

Стоимость за 1000 знаков без пробелов – 50 рублей . 

Требования к исполнителю. 

1. Грамотность. 

2. Интересные и качественно оформленные статьи 

В статьях должны использоваться: 

• Списки; 

• Картинки;

• 1 Видео по теме 

• Уникальность от 90% – etxt, text.ru (оба сервиса); 

• Тошнота – не более 9% по адвего.

8 лет назад
T1MuR
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов

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