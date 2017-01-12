Нужен рерайт текстов строительной тематики (Заборы)

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Закрыт15 заявок247 просмотров

Нужен рерайт текстов строительной тематики (Заборы)

Оплата на карту Сбербанка

Нужен текст без "воды", по смыслу.

Без орфографических ошибок и со знаками препинания, который легко и понятно читать. 

Текст будет проверятся на анти плагиат.

Пожалуйста, указывайте Ваши цены и сроки.

8 лет назад
pepbbs
Юрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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