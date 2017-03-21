Переписать тексты на сайте

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Завершен21 заявка519 просмотров

Нужно добиться уникальности 90% и встроить SEO ключи в статьи на сайте dobromedhm.ru

Весь сайт 60 000 символов.

8 лет назад
akuraga
Иван 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AnnaKasperchuk
49 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$1
4 дня
Качественно и в срок. Особенно хочется отметить уровень мастерства.
Отличный заказчик! Все четко и по пунктам. Всегда на связи. Оплата своевременная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

AnnaKasperchuk
49 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
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