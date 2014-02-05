Разработка и поддержка сайтов.От мелких сайтов-визиток до крупных порталов

Специализируюсь на системе управления Joomla и Wordpress но работаю и с другими CMS

— Опыт работы более 3 лет

— Высшее техническое образование (Информационные технологии, IT)

"Под ключ": дизайн, верстка, установка под систему управления, выгрузка в сеть и многое другое.

Никогда не беру проекты которые не смогу довести до конца!