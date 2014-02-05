E_S

Максим E_S

 
36 летМолдова/Кишинев
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка и поддержка сайтов.От мелких сайтов-визиток до крупных порталов

Специализируюсь на системе управления Joomla и Wordpress но работаю и с другими CMS

— Опыт работы более 3 лет

— Высшее техническое образование (Информационные технологии, IT)

"Под ключ": дизайн, верстка, установка под систему управления, выгрузка в сеть и многое другое.

Никогда не беру проекты которые не смогу довести до конца!

WordPressJoomla
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Отзывы заказчиков
pashamarkov
Павел 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
7 баллов
10 лет назад
Наполнение сайта Drupal
С Максимом принялись за работу. на первых парах все шло гладко. но спустя две недели Макс куда-то пропал. Позже появился, сославшись на поломку компа и снова ни слуху. ни духу. жаль. проект завершить не успели
Очень приятный и адекватный в общении человек Было приятно работать Грамотно сформулированные задачи и оплата в срок Всем желаю таких заказчиков как Павел
Ответный отзыв
fitbeat
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
"Слизать" дизайн сайта под новый двиг
Максим отлично и в срок выполнил задание! Рекомендую! Было приятно сотрудничать, спасибо!
Вежливый и самое главное адекватный заказчик. Буду рад в будущем сотрудничать и всем рекомендую!
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AlexoGroup
Михаил 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Добавить позицию в шапку
Работа сделана в точноски как и "заказывали", все быстро и аккуратно.
Очень хороший и адекватный заказчик! Приятно и легко было работать. Рекомендую.
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milkashokolad74
Карина 
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Восстановить работу сайта на WP
Просто отлично ! Талантливый молодой человек сделал все на 5 + ! Спасибо ! Буду обращаться еще .
Очень приятный и адекватный заказчик было очень приятно работать всем рекомендую
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Omelic
58 летМолдова
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Внести изменения на сайт, сделанный на MODX
Спасибо за работу! Все сделано качественно.
Грамотно поставленная задача, оплата в срок очень приятно было работать всем рекомендую
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