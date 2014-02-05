Разработка и поддержка сайтов.От мелких сайтов-визиток до крупных порталов
Специализируюсь на системе управления Joomla и Wordpress но работаю и с другими CMS
— Опыт работы более 3 лет
— Высшее техническое образование (Информационные технологии, IT)
"Под ключ": дизайн, верстка, установка под систему управления, выгрузка в сеть и многое другое.
Никогда не беру проекты которые не смогу довести до конца!
Портфолио
- Рекомендуем тур277 просмотров
- Частный музей граммофонов300 просмотров
- Рудник INFO266 просмотров
- Медицинский колледж271 просмотр
- Corporative-english196 просмотров
- Sellsmd218 просмотров
- AKME175 просмотров
- Arcadex-Com226 просмотров
- Studfive231 просмотр
- ГАРДИАН203 просмотра
- Дом строителей214 просмотров
- Zoolife182 просмотра
Отзывы заказчиков
$25
7 баллов
10 лет назад
С Максимом принялись за работу. на первых парах все шло гладко. но спустя две недели Макс куда-то пропал. Позже появился, сославшись на поломку компа и снова ни слуху. ни духу. жаль. проект завершить не успели
Ответный отзыв
Очень приятный и адекватный в общении человек Было приятно работать Грамотно сформулированные задачи и оплата в срок Всем желаю таких заказчиков как Павел
$20
10 баллов
10 лет назад
Максим отлично и в срок выполнил задание! Рекомендую! Было приятно сотрудничать, спасибо!
Ответный отзыв
Вежливый и самое главное адекватный заказчик. Буду рад в будущем сотрудничать и всем рекомендую!
$10
10 баллов
10 лет назад
Работа сделана в точноски как и "заказывали", все быстро и аккуратно.
Ответный отзыв
Очень хороший и адекватный заказчик! Приятно и легко было работать. Рекомендую.
$70
10 баллов
10 лет назад
Просто отлично ! Талантливый молодой человек сделал все на 5 + ! Спасибо ! Буду обращаться еще .
Ответный отзыв
Очень приятный и адекватный заказчик было очень приятно работать всем рекомендую
$20
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за работу! Все сделано качественно.
Ответный отзыв
Грамотно поставленная задача, оплата в срок очень приятно было работать всем рекомендую