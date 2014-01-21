Внести изменения на сайт, сделанный на MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки144 просмотра

Добавить баннерную систему, изменить наименования меню, внести исправления названия блоков в дизайне http://platinum.webart.md

MODX
11 лет назад
Omelic
60 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

E_S
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$20
5 дней
Спасибо за работу! Все сделано качественно.
Грамотно поставленная задача, оплата в срок очень приятно было работать всем рекомендую

Заявки фрилансеров

E_S
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад