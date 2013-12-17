Найти и убрать скрытые внешние ссылки в Джумла 1.5

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок141 просмотр

Собственно задание в заголовке, подробности напишу более детально в личку.

Joomla
11 лет назад
ak-biznes
Андрей 
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

JoomlaCoder
Сергей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-1)
11 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

JoomlaCoder
Сергей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-1)
11 лет назад