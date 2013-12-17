1С-Битрикс: настроить модуль Блоги

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка109 просмотров

Сайт построен с использование CMS Битрикс (версия 14.0, редакция Малый Бизнес).

Задача - полностью сделать работоспособным модуль Блоги: вывести контент на странице (адрес site.ru/blog/), сделать возможность добавлять, удалять и изменять материал.

Сейчас по адресу /blog/ удалось вывести шаблон (последние сообщения, группы блогов и т.д.), а как добавить новый материал и т.д. - не знаю, нужно помочь :)

11 лет назад
bravoseven
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров