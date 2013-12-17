Доработка сайта на битрикс

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок134 просмотра

Добрый день

нужно добавить раздел на битрикс

просьба оставлять заявки тех кто работает с ним

ТЗ по запросу

11 лет назад
MediaGroupWisd
Сазонов 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров