.NET/JAVA серверный парсер\постер\аплоадер VK.com

Есть ряд задач, которые нужно массово и многопоточно выполнять в VK.com

-авторизация

-создание\заливка\филлинг настроек

-постинг

Без использования VK.com API

Плюсом будет опыт работы каким нибудь rest client вроде Spring RestTemplate ну и работа с xpath.

Оставляя заявку уместно сообщить о:

1) подобном опыте, если имеется

2) почему проект интересен, т.к. не все программисты берутся за такое.