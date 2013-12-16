Экзамен пдд online

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок160 просмотров

Доброго времени суток.

Нужно разработать модуль "экзамен пдд онлайн" и админку к нему.

Модуль должен:

1) показывать правильные / неправильные ответы

2) показывать историю ответов

админка модуля:

1) создания билетов

2) настройка времени ответа

3) группы билетов

нужен сам модуль и движок (страницы, новости, контакты).

Ваша цена и сроки?

11 лет назад
frolov
Андрей 
43 года
21 год в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров