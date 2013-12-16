Требуется написать модуль комментариев для CMS SantaFox. Комментарии могу оставлять лишь люди, авторизованные зарание в контакте или фейсбуке. Оплата договорная.
Поиск на туристический сайт
Есть сайт suntorini.ru. Поставлен поиск tourvisor.ru, но не оплачен.
Нужно сделать: парсер или любое решение которое позволит искать туры.
Заявки фрилансеров
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