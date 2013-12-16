Есть магазин, который работает на Jigoshop + Wordpress. Линк пришлю в личку.

Задача: сделать XML файл для каталога сравнения цен (по типу sravni.com).

Спецификация файла:

XML файл должен обновляться 3 раза в час.

В теге надо указать полное название категории со всеми подкатегориями.

В теге цена должна быть указана в Евро с НДС. Значение число, десятые доли отделены точкой.

В теге указывается фото.

В теге можно указать количество товара на складе. На самой странице товара должно быть таким же.

Если что-то не нужно, то тег оставляется пустым.

Nokia 6120

http://www.12345shop.eu/info/Nokia6120/

150.55

http://www.12345shop.eu/images/Nokia6120.jpg

Mobile phones >> Nokia

http://www.12345shop.eu/nokia

Nokia

6120

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