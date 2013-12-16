Нужна консультация по разработке приложений в маркетплейс Битрикс - корпоративный портал. Требования: -Знания в области продуктов "Корпоративный портал" и "Битрикс24" -Наличие и возможность общаться по скайпу
Сделать XML файл для каталога сравнения цен
Есть магазин, который работает на Jigoshop + Wordpress. Линк пришлю в личку.
Задача: сделать XML файл для каталога сравнения цен (по типу sravni.com).
Спецификация файла:
XML файл должен обновляться 3 раза в час.
В теге надо указать полное название категории со всеми подкатегориями.
В теге цена должна быть указана в Евро с НДС. Значение число, десятые доли отделены точкой.
В теге указывается фото.
В теге можно указать количество товара на складе. На самой странице товара должно быть таким же.
Если что-то не нужно, то тег оставляется пустым.
Nokia 6120
http://www.12345shop.eu/info/Nokia6120/
150.55
http://www.12345shop.eu/images/Nokia6120.jpg
Mobile phones >> Nokia
Nokia
6120
7
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