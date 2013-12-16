Парсер

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Закрыт5 заявок122 просмотра

Необходимо продумать парсер для набивки информацией арт сайт

подобрать сайт донер

Задачи парсера: импорт все информации о художниках, музеях, картинах и экспрот в xls табличку

11 лет назад
angelpnz
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров