Нужна программа для выдачи займов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок173 просмотра

добрый день

интересует разработчик веб-программы по выдаче микро займов.

подробное ТЗ вышлю кандидатам. предполагаемый период разработки - 2 месяца.

нужна оценка (сроки и цена) и используемые технологии (предварительно мы рассматриваем варианты с Yii, Codeigniter или с Ruby on Rails)

хорошего дня

CodeIgniterYiiRuby
11 лет назад
ikorimov
Коримов 
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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