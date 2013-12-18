Сделать блокировку по ip

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Завершен3 заявки195 просмотров

На сайте есть комментарии, необходимо сделать возможность блокировать пользователей по ip, чтобы в админке рядом с ip пользователя (он там уже есть) была кнопка "Забанить/Разбанить", чтобы забаненные пользователи не могли оставлять комментарии и получали в ответ сообщение типа: "Доступ к комментариям заблокирован за нарушение правил сайта".

Сайт работает на CMS Joomla 1.0, комментарии - компонент Jcomments 2.1 (в новой версии блокировка по ip уже реализована, но я не могу обновиться, т.к. использую доработанный компонент, поэтому проще дописать нужный функционал)

В предложениях обязательно указывайте стоимость и сроки.

Joomla
11 лет назад
maxbeat
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dmi_kly
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличная работа! Все сделано быстро и без лишних вопросов!
Заказчик понятно излагает свои желания. На связь выходит охотно и часто. Я работал без предоплаты, но деньги пришли без задержек. Доволен очень. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

dmi_kly
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад