Поправить скрипт редиректа

Здравствуйте, есть скрипт редиректа который должен работать по следующему принципу - мобильным пользователям при посещении сайта на котором размещен данный скрипт должно загружаться приложение, пользователям ПК - ничего грузиться не должно и редиректить их тоже не надо, в скрипте есть какая то ошибка - пользователям ПК все равно грузит файл который предназначен для мобильников - соответственно необходимо поправить эту проблему сам код -

http://codepad.org/8GPsdhLs