Поправить скрипт редиректа

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Завершен4 заявки168 просмотров

Здравствуйте, есть скрипт редиректа который должен работать по следующему принципу - мобильным пользователям при посещении сайта на котором размещен данный скрипт должно загружаться приложение, пользователям ПК - ничего грузиться не должно и редиректить их тоже не надо, в скрипте есть какая то ошибка - пользователям ПК все равно грузит файл который предназначен для мобильников - соответственно необходимо поправить эту проблему сам код -

http://codepad.org/8GPsdhLs

11 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо большое за выполненную работу, скрипт работает отлично все как и требовалось.
Приятный в общении и добросовестный заказчик. Остался очень доволен сотрудничеством - рекомендую.

Заявки фрилансеров

xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад