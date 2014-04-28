Доработка сайта, jQuery+php+mysql

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки219 просмотров

Имеется сайт на php 5.3.3 + mysql 5.0.83. Предполагается использование jQuery.

Используется Zend Framework, для импорта информации из документов Гугл. Для целей настоящего ТЗ использование Zend не предполагается.

Для выполнения работ и тестирования, Заказчик предоставляет тестовую площадку (php + mysql + phpMyAdmin + ftp + аккаунт google).

Нужно выполнить доработку сайта, согласно ТЗ.

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Список пунктов ТЗ, подробно см. прикрепленный файл.

1. Настройка среды и фреймворков

1.1. Общие пожелания

1.2. Стандартная библиотека (jQuery) для редактирования таблиц

1.3. Поле с выпадающим списком, где выпадающий список подгружается по мере набора текста в поле

1.4. Написать css правила

2. Доработка существующего кода

2.1. Доработка формы «Фирмы» (Формирование таблицы wm_d_projects)

2.2. Исправить форму просмотра списка задач

3. Новые формы и код

3.1. Сделать форму для редактирования таблицы gdocs_list

3.2. Ведение истории изменения таблицы gdocs_list

3.3. Создать форму со сводной информацией по проекту

3.4. Редактирование таблицы договоров

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Оплата wmr. Предполагается стоимость порядка 15000р., рассматриваются заявки до 30 тыс.

CSSjQueryMySQLPHP
11 лет назад
x_jerry
Игорь 
52 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

zaraffa
Алекс 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$600
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

zaraffa
Алекс 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад