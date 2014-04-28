Добрый день! Интересует адаптация шаблона сайта агентства недвижимости для работы его на украинском рынке недвижимости шаблон: http://wp.properta.byaviators.com/
Доработка сайта, jQuery+php+mysql
Имеется сайт на php 5.3.3 + mysql 5.0.83. Предполагается использование jQuery.
Используется Zend Framework, для импорта информации из документов Гугл. Для целей настоящего ТЗ использование Zend не предполагается.
Для выполнения работ и тестирования, Заказчик предоставляет тестовую площадку (php + mysql + phpMyAdmin + ftp + аккаунт google).
Нужно выполнить доработку сайта, согласно ТЗ.
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Список пунктов ТЗ, подробно см. прикрепленный файл.
1. Настройка среды и фреймворков
1.1. Общие пожелания
1.2. Стандартная библиотека (jQuery) для редактирования таблиц
1.3. Поле с выпадающим списком, где выпадающий список подгружается по мере набора текста в поле
1.4. Написать css правила
2. Доработка существующего кода
2.1. Доработка формы «Фирмы» (Формирование таблицы wm_d_projects)
2.2. Исправить форму просмотра списка задач
3. Новые формы и код
3.1. Сделать форму для редактирования таблицы gdocs_list
3.2. Ведение истории изменения таблицы gdocs_list
3.3. Создать форму со сводной информацией по проекту
3.4. Редактирование таблицы договоров
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Оплата wmr. Предполагается стоимость порядка 15000р., рассматриваются заявки до 30 тыс.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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