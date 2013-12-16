Слайдер на Nivo-Slider для магазина на ShopCMS

Здравствуйте.

Для магазина Spetsyug.ru требуется написать блок слайдера, соответствующий изображению в приложении.

Предположительно, слайдер должен быть создан на основе nivo-slider, но технически могут быть и другие варианты.

Доступ к площадке исполнителю предоставлен не будет.

Как решение задачи:

1 - Пепка с самим скриптом и его стилями для размещения в корне сайта.

2 - файл head.tpl.html c Подключенными в нем скриптами/силями для слайдера (нынешний так же прилагаю во вложении)

3 - файл нового блока для подключения через админку.

Изображения рисовать не требуется. Достаточно, если в слайдере будут крутиться тестовые изображения.

Если для работы необходимо что-то еще - я постоянно онлайн в ЛС и skype.