Подключение платежных систем

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки123 просмотра

Добрый день.

Нужен специалист для анализа зарубежных центров приема платежей и подключения нескольких из них к проекту онлайн-казино.

Жду ваших предложений.

11 лет назад
sazonovv
Алексей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров