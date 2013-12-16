Настройка фильтра на джумле

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Закрыт2 заявки114 просмотров

Есть интернет-магазин на джумле - виртумарт 2.0.14.

На нем имеется фильтр, но он не работает с ЧПУ. Нужно заставить его работать с ЧПУ.

Joomla
11 лет назад
Fridrih_Erkh
Никита 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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