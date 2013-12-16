Программинг проекта на Yii Framework

Добрый день всем, необходимо разработать средней сложности сайт на Yii Framework, цена вопроса – по договоренности, оплата достойная.

Если вы адекватный и квалифицированный специалист – готовы рассмотреть продолжение сотрудничества по другим, более серьезным проектам.

Требования:

- умение оценивать свои силы и следовать намеченному плану;

- быть на связи;

- быть адекватным;

- опыт работы;

- умение находить простые решения сложных задач;

- системный подход к разработке, культура кода.

Оставляйте примеры 3х самых сложных/необычных задач, что вы решали на Yii Framework.