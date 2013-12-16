Программинг проекта на Yii Framework

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок222 просмотра

Добрый день всем, необходимо разработать средней сложности сайт на Yii Framework, цена вопроса – по договоренности, оплата достойная.

Если вы адекватный и квалифицированный специалист – готовы рассмотреть продолжение сотрудничества по другим, более серьезным проектам.

Требования:

- умение оценивать свои силы и следовать намеченному плану;

- быть на связи;

- быть адекватным;

- опыт работы;

- умение находить простые решения сложных задач;

- системный подход к разработке, культура кода.

Оставляйте примеры 3х самых сложных/необычных задач, что вы решали на Yii Framework.

Yii
11 лет назад
rkotanaev
Котанаев 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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