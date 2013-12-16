Графический редактор

Олег пообещал подготовить редактор за 10 дней, после чего выслал не работающую ссылку и перестал выходить на связь после 30 декабря 2013г. Сегодня, 14 января 2014 года, по прошествии более 2 недель, так и не дождавшись ответа посредством всех доступных нам контактов с ним, ищем другого исполнителя. Мы потеряли месяц!!! Для нас это очень критично! Не рекомендуем к нему обращаться.