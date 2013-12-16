Сайт на PHP, фрейморк ZF 1. Админка на bootstrap, jquery.datatables. Нужно Доработать и/или переписать новостной модуль. Свойства "новости": * Заголовок * тизер (краткое ...
Графический редактор
Добрый день. Могу ошибиться с выбором раздела, так что заранее извиняюсь.
Задача следующая.
Планируем сделать новый сайт с возможностью добавлять и редактировать фото.
Нужен редактор, с помощью которого клиент сможет сам добавить фотографию, текст и сможет сделать простой макет.
Пример — http://printio.ru/tees/new
Кто сможет помочь?
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый вечер, уважаемые фри-лансеры. Необходимо установить модуль или просто показать, если установлен, как корректировать тайтлы/заголовки/контент на сайте - rocketvideo.ru Указывайте, пожалуйста, стоимость, сроки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
К калькулятору нужно добавить форму обратной связи, чтобы все расчеты отправлялись на почту.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен опытный программист. Нужно доработать доску объявлений. Сайт на php + MySql. http://357734.nazart.web.hosting-test.net/ Можно использовать фреймворк. В кратце: нужно реализовать платные объявления,поменять базу данных городов,областей Доработать вывод похожих объявлений ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Короткой ТЗ на разработку программы "Помощник внешний Аутентификации" для CommunigatePro(далее CGP). Общая схема: Клиент -> Сервер (CGP)-> программа помощник(perl script) -> MySQL DB Взаимодействие Сервер ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть сайт suntorini.ru. Поставлен поиск tourvisor.ru, но не оплачен. Нужно сделать: парсер или любое решение которое позволит искать туры.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется написать модуль комментариев для CMS SantaFox. Комментарии могу оставлять лишь люди, авторизованные зарание в контакте или фейсбуке. Оплата договорная.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $3000
Добрый день всем, необходимо разработать средней сложности сайт на Yii Framework, цена вопроса – по договоренности, оплата достойная. Если вы адекватный и квалифицированный специалист – готовы рассмотреть продолжение сотрудничества по другим, ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт11 лет назад