Графический редактор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки168 просмотров

Добрый день. Могу ошибиться с выбором раздела, так что заранее извиняюсь.

Задача следующая.

Планируем сделать новый сайт с возможностью добавлять и редактировать фото.

Нужен редактор, с помощью которого клиент сможет сам добавить фотографию, текст и сможет сделать простой макет.

Пример — http://printio.ru/tees/new

Кто сможет помочь?

11 лет назад
y_alexey
Алексей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

olemx
Олег 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$400
10 дней
Олег пообещал подготовить редактор за 10 дней, после чего выслал не работающую ссылку и перестал выходить на связь после 30 декабря 2013г. Сегодня, 14 января 2014 года, по прошествии более 2 недель, так и не дождавшись ответа посредством всех доступных нам контактов с ним, ищем другого исполнителя. Мы потеряли месяц!!! Для нас это очень критично! Не рекомендуем к нему обращаться.

Заявки фрилансеров

olemx
Олег 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад