Помощник внешний аутентификации Perl

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка97 просмотров

Короткой ТЗ на разработку программы "Помощник внешний Аутентификации" для CommunigatePro(далее CGP).

Общая схема:

Клиент -> Сервер (CGP)-> программа помощник(perl script) -> MySQL DB

Взаимодействие Сервер (CGP)-> программа помощник описано тут:

http://www.communigate.com/cgatepro/russian/Helpers.html

примеры скриптов:

http://communigate.com/ScriptRepository/

пример программы CGP->RADIUS(в задаче CGP->MySQL)

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.communigate.com%2FCGAUTH%2FauthRADIUS.pl&ei=IamlUvzCIaeo4ASE6AE&usg=AFQjCNEvHvB6v-6C9b2rGlNrUeKJG9KMGw&sig2=TjvR4SGjs5wyInfvhpevKQ&bvm=bv.57752919,d.bGE

Взаимодействие программа помощник(perl script) -> MySQL DB средствами языка perl.

Структура БД будет представлена по необходимости.

инструменты:

разработка perl

интерфейс взаимодействия с БД perl

для отладки работы подойдет ЛЮБОЙ Jabber(XMPP) клиент (например QIP)

для отладки скрипта: логи perl и логи CGP

MySQL
11 лет назад
AFG-007
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Программинг проекта на Yii Framework

    $3000

    Добрый день всем, необходимо разработать средней сложности сайт на Yii Framework, цена вопроса – по договоренности, оплата достойная. Если вы адекватный и квалифицированный специалист – готовы рассмотреть продолжение сотрудничества по другим, ...

    Yii
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет магазин наклеек

    Здравствуйте. Необходимо сделать сайт (интернет магазин наклеек) в котором нужно реализовать несколько важных моментов: 1) конструктор: http://www.skinon.ru/constructor?skin=hipster_tiger&amp;deviceType=telefon&amp;deviceCompany=nokia&amp;deviceModel=1100__1101 Только необходимо сделать так, что бы на левую и правую панель грузились разные ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен скрипт светомузыки для сайта

    Нужен скрипт светомузыки для сайта (тематика сайта: клубная) который работает не хаотично (меняет цвета), а действительно реагирует на играющую на сайте/в плеере музыку (на частоты). Банальный пример: эквалайзер в винампе, и встроенные плагины светомузыки, которые ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Русифицировать регистрацию joomla

    $50

    1. Требуется полностью русифицировать уже установленный модуль регистрации на сайте интернет-магазина на joomla 2. Добавить возможность оставлять посетителям отзывы о представленных товарах УТОЧНЯЮ: МАГАЗИН РАБОТАЕТ НА VIRTUEMART

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Консультация- Корпоративный портал 1С-Битрикс

    Нужна консультация по разработке приложений в маркетплейс Битрикс - корпоративный портал. Требования: -Знания в области продуктов "Корпоративный портал" и "Битрикс24" -Наличие и возможность общаться по скайпу

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сравнение котировок

    сравнение букмекерских котировок Принцип работы: По XML (или подобному) формату получаются данные от нескольких источников и выводятся посетителю Желательны предложения от тех кто уже реализовывал подобный проект. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад