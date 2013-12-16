Есть сайт suntorini.ru. Поставлен поиск tourvisor.ru, но не оплачен. Нужно сделать: парсер или любое решение которое позволит искать туры.
Помощник внешний аутентификации Perl
Короткой ТЗ на разработку программы "Помощник внешний Аутентификации" для CommunigatePro(далее CGP).
Общая схема:
Клиент -> Сервер (CGP)-> программа помощник(perl script) -> MySQL DB
Взаимодействие Сервер (CGP)-> программа помощник описано тут:
http://www.communigate.com/cgatepro/russian/Helpers.html
примеры скриптов:
http://communigate.com/ScriptRepository/
пример программы CGP->RADIUS(в задаче CGP->MySQL)
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.communigate.com%2FCGAUTH%2FauthRADIUS.pl&ei=IamlUvzCIaeo4ASE6AE&usg=AFQjCNEvHvB6v-6C9b2rGlNrUeKJG9KMGw&sig2=TjvR4SGjs5wyInfvhpevKQ&bvm=bv.57752919,d.bGE
Взаимодействие программа помощник(perl script) -> MySQL DB средствами языка perl.
Структура БД будет представлена по необходимости.
инструменты:
разработка perl
интерфейс взаимодействия с БД perl
для отладки работы подойдет ЛЮБОЙ Jabber(XMPP) клиент (например QIP)
для отладки скрипта: логи perl и логи CGP
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется написать модуль комментариев для CMS SantaFox. Комментарии могу оставлять лишь люди, авторизованные зарание в контакте или фейсбуке. Оплата договорная.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $3000
Добрый день всем, необходимо разработать средней сложности сайт на Yii Framework, цена вопроса – по договоренности, оплата достойная. Если вы адекватный и квалифицированный специалист – готовы рассмотреть продолжение сотрудничества по другим, ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать сайт (интернет магазин наклеек) в котором нужно реализовать несколько важных моментов: 1) конструктор: http://www.skinon.ru/constructor?skin=hipster_tiger&deviceType=telefon&deviceCompany=nokia&deviceModel=1100__1101 Только необходимо сделать так, что бы на левую и правую панель грузились разные ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен скрипт светомузыки для сайта (тематика сайта: клубная) который работает не хаотично (меняет цвета), а действительно реагирует на играющую на сайте/в плеере музыку (на частоты). Банальный пример: эквалайзер в винампе, и встроенные плагины светомузыки, которые ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
1. Требуется полностью русифицировать уже установленный модуль регистрации на сайте интернет-магазина на joomla 2. Добавить возможность оставлять посетителям отзывы о представленных товарах УТОЧНЯЮ: МАГАЗИН РАБОТАЕТ НА VIRTUEMARTВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть магазин, который работает на Jigoshop + Wordpress. Линк пришлю в личку. Задача: сделать XML файл для каталога сравнения цен (по типу sravni.com). Спецификация файла: XML ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужна консультация по разработке приложений в маркетплейс Битрикс - корпоративный портал. Требования: -Знания в области продуктов "Корпоративный портал" и "Битрикс24" -Наличие и возможность общаться по скайпуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
сравнение букмекерских котировок Принцип работы: По XML (или подобному) формату получаются данные от нескольких источников и выводятся посетителю Желательны предложения от тех кто уже реализовывал подобный проект. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад