Добавить форму обратной связи

Нужен опытный программист. Нужно доработать доску объявлений. Сайт на php + MySql. http://357734.nazart.web.hosting-test.net/ Можно использовать фреймворк. В кратце: нужно реализовать платные объявления,поменять базу данных городов,областей Доработать вывод похожих объявлений ...
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