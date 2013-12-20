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$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок178 просмотров

К калькулятору нужно добавить форму обратной связи, чтобы все расчеты отправлялись на почту.

11 лет назад
serjik77
Егор 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

web-nets
Игорь 
33 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$6
1 день
Очень порадовало качество! Все сделано на высочайшем уровне, калькулятор получился мега крутым))) Даже лучше чем задумывалось изначально! Рекомендую!!!
Отличный заказчик. В начале работы четко объяснил все моменты. Проблемы с оплатой не возникли! Советую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

web-nets
Игорь 
33 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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