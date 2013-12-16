Редактирование тайтлов на друпале 7

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Завершен2 заявки145 просмотров

Добрый вечер, уважаемые фри-лансеры.

Необходимо установить модуль или просто показать, если установлен, как корректировать тайтлы/заголовки/контент на сайте - rocketvideo.ru

Указывайте, пожалуйста, стоимость, сроки.

11 лет назад
redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

gubarev_a
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Антон в течение 30 минут решил все проблемы с сайтом. Отличный исполнитель, рекомендую!
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

gubarev_a
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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