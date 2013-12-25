Требуется создать несколько калькуляторов для сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок209 просмотров

Для женского портала нужно создать несколько калькуляторов (Взять их отсюда: http://pregnant-club.ru/kalkulyatory)

Сайт для которого будут делаться калькуляторы, сделан на DLE.

От Вас хотелось бы услышать сроки и стоимость за 1 калькулятор.

С ув. Дмитрий

DLE
11 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Маркус справился с заданием на отлично. Все четко по ТЗ, быстро, качественно. Рекомендую!
Все ок! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад