Требуется создать несколько калькуляторов для сайт

Для женского портала нужно создать несколько калькуляторов (Взять их отсюда: http://pregnant-club.ru/kalkulyatory)

Сайт для которого будут делаться калькуляторы, сделан на DLE.

От Вас хотелось бы услышать сроки и стоимость за 1 калькулятор.

С ув. Дмитрий