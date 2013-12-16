Программист для создания страниц сайта.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок159 просмотров

Программист для создания страниц сайта.

Приглашаю специалиста для создания страниц на сайте, работы с сайтом очень много, делаем одну страницу по тз, если все получается хорошо, работаем дальше постоянно. Оплата сдельная за каждую страницу или определённый обьем работы. Тематика сайта продажа входных дверей.

11 лет назад
MVV2
47 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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