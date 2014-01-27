Создание интернет-каталога по стройматериалам

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен31 заявка358 просмотров

Необходимо создать интернет-каталог для компании, занимающейся продажей стройматериалов (кирпич, плитка и так далее).

Готовый дизайн в PSD есть - с прорисовкой страниц всех уровней.

Каталог НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЦЕН, корзины, доставку и оплату. Основная цель - чтобы покупатель хорошо рассмотрел товар и перезвонил на фирму, скачал прайс в word или excel. CMS - Joomla, Drupal (если "самопис"- то пример реализованного проекта). Пример - http://www.vipklinker.com.ua/ (только вместо флеша - слайдер).

DrupalJoomla
11 лет назад
urka2000
Юрий 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад
$300
7 дней
Руслан выполнил работу качественно и профессионально. Всегда на связи, отвечает на все вопросы. Очень довольны сотрудничеством. Большое спасибо за работу!
Очень доволен сотрудничеством. С оплатой и ТЗ никаких проблем. Рекомендую как надежного заказчика, спасибо. Обращайтесь еще, буду рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад

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