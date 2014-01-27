Необходимо сделать компонент для сайта который позволит добавлять/двигать и масштабировать фотографии на текущем сайте. Компонент будет отвечать за полное создание и редактирование чехла Функционал аналогичен с сайтом http://www.case-monkey.com/#product-hero ...
Создание интернет-каталога по стройматериалам
Необходимо создать интернет-каталог для компании, занимающейся продажей стройматериалов (кирпич, плитка и так далее).
Готовый дизайн в PSD есть - с прорисовкой страниц всех уровней.
Каталог НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЦЕН, корзины, доставку и оплату. Основная цель - чтобы покупатель хорошо рассмотрел товар и перезвонил на фирму, скачал прайс в word или excel. CMS - Joomla, Drupal (если "самопис"- то пример реализованного проекта). Пример - http://www.vipklinker.com.ua/ (только вместо флеша - слайдер).
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