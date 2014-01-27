Создание интернет-каталога по стройматериалам

Необходимо создать интернет-каталог для компании, занимающейся продажей стройматериалов (кирпич, плитка и так далее).

Готовый дизайн в PSD есть - с прорисовкой страниц всех уровней.

Каталог НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЦЕН, корзины, доставку и оплату. Основная цель - чтобы покупатель хорошо рассмотрел товар и перезвонил на фирму, скачал прайс в word или excel. CMS - Joomla, Drupal (если "самопис"- то пример реализованного проекта). Пример - http://www.vipklinker.com.ua/ (только вместо флеша - слайдер).