Необходимо создать интернет-каталог для компании, занимающейся продажей стройматериалов (кирпич, плитка и так далее). Готовый дизайн в PSD есть - с прорисовкой страниц всех уровней. Каталог НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЦЕН, корзины, доставку и ...
Вконтакте, надо сделать резервную копию группы
Добрый день!
Надо сделать резервную копию всех сообщений или правильно сказать всей группы вконтакте http://vk.com/ky__ky__ky так чтоб можна было при случае востановить
От Вас цена и скроки.
Заявки фрилансеров
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