Вконтакте, надо сделать резервную копию группы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка698 просмотров

Добрый день!

Надо сделать резервную копию всех сообщений или правильно сказать всей группы вконтакте http://vk.com/ky__ky__ky так чтоб можна было при случае востановить

От Вас цена и скроки.

11 лет назад
andrewbykam
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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