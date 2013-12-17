Простой календарь на сайт и Часы

Нужен простой календарь небольшой на сайт вида как на телефон (где видно название месяца, все даты месяца и текущая в обозначенном квадрате);

Часы без цифр на циферблате (просто деления), с возможностью отображать указанный часовой пояс (т.е. двое часов с московским временем и пекинским).

Всё должно работать кроссбраузерно без искажений.