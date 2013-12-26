Нужен скрипт редактирования информации в таблице. Таблица будет состоять из 5 колонок и 5 строк. Нужно, чтобы был файл админки, через который можно было зайти и поменять данные в колонках. И все ))) ...
Верстка и программирование сайта
Требуется качественно, валидно, кроссбраузерно сверстать и выполнить программирование относительно несложного сайта.
Есть простой личный кабинет.
Тематика — продажа одной услуги — заказ деда мороза на дом, с проверкой статуса заказа.
Необходимо также подключить робокассу.
В приложении макеты: главная и страница личного кабинета (раздел партнерская программа делать не нужно, если с основной частью сработаемся, партнерскую программу закажем отдельно) прикреплены, это 2 самых сложных макета, все остальные макеты простые, примеры двух простых макетов также есть в приложенных к проекту файлах.
Общее количество макетов — 10.
Функционал у сайта достаточно простой, упор на графику просто сделан.
Сроки ОЧЕНЬ сжатые. Макеты в PSD передадим выбранному исполнителю.
Нас немного подвели другие исполнители, поэтому ищем ответственного специалиста, который не смотря на очень сжатые сроки смог бы все сделать максимально оперативно и качественно.
Требования: PHP + MySQL. Предпочтительнее фреймворк Yii, но рассмотрим и любые другие варианты.
Желательно разбить на 2 этапа, чтобы получить в короткие сроки возможность приема заявок, запуска первого этапа - 2-3 дня (4 макета: главная, прайс лист, форма заказа, типовой внутряк). И на второй этап (личный кабинет) - + 6 макетов - срок до 7 дней.
Для первого этапа достаточно качественной верстки и скрипта принимающего заявки с формы заказа, т.е. можно без прикрутки к движку. А вторым \этапом сразу все остальное, когда уже развернут прием заказов будет.
Просьба указывать движок, на котором сможете выполнить разработку, Ваше предложение по цене, а также срок выполнения.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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