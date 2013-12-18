Необходимо создать интернет-каталог для компании, занимающейся продажей стройматериалов (кирпич, плитка и так далее). Готовый дизайн в PSD есть - с прорисовкой страниц всех уровней. Каталог НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЦЕН, корзины, доставку и ...
Скрипт редактирования информации в таблице.
Нужен скрипт редактирования информации в таблице. Таблица будет состоять из 5 колонок и 5 строк. Нужно, чтобы был файл админки, через который можно было зайти и поменять данные в колонках. И все )))
Собственно в готовом варианте нужно : HTML в который будет записываться данные, PHP админка (сотоящая просто из форм где править информацию, ну и БД текстовый документ или на Ваш выбор).
Таблицу предоставлю.
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