Скрипт редактирования информации в таблице.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок145 просмотров

Нужен скрипт редактирования информации в таблице. Таблица будет состоять из 5 колонок и 5 строк. Нужно, чтобы был файл админки, через который можно было зайти и поменять данные в колонках. И все )))

Собственно в готовом варианте нужно : HTML в который будет записываться данные, PHP админка (сотоящая просто из форм где править информацию, ну и БД текстовый документ или на Ваш выбор).

Таблицу предоставлю.

HTMLPHP
11 лет назад
4830600
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

brainlocker
33 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Вежливый и приятный по общению исполнитель. Сделал все так, как и планировалось. Работа сделана в срок. Советую очень хороший и грамотный специалист.
Очень доволен сотрудничеством с Виктором. Чётко поставил задачи, оплатил вовремя - работать одно удовольствие, всем рекомендую.

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brainlocker
33 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад