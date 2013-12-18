Нужен скрипт редактирования информации в таблице. Таблица будет состоять из 5 колонок и 5 строк. Нужно, чтобы был файл админки, через который можно было зайти и поменять данные в колонках. И все )))

Собственно в готовом варианте нужно : HTML в который будет записываться данные, PHP админка (сотоящая просто из форм где править информацию, ну и БД текстовый документ или на Ваш выбор).

Таблицу предоставлю.