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Написание алгоритма
Необходимо написать алгоритм "идеального вписывания изображения в область".
Суть задачи:
Имеется блок фиксированной ширины ( например 250px ), так-же он может иметь высоту от 100px до 200px.
Необходимо вписывать все изображения в данные размеры без каких-либо зазоров и подобного ( то-есть при необходимости – обрезать ).
Исключения составляют только изображения меньшего размера, которые необходимо растягивать ( это не допустимо по причине потери качества, потому здесь зазоры по размеру могут быть ).
Язык написания примера/демо значения не имеет ( хотя предпочтения для php и js ), в любом случае алгоритм будет использоваться/переписываться под JS и canvas.
Так-же БОЛЬШАЯ просьба – в скрипте прописывать либо папку с изображениями ( для php ), либо массив со списком адресов изображений ( для js ). Это всё необходимо дабы не извращаться при тестировании с заменой всякого рода $image1, $image2, $image3.
Сразу сообщайте стоимость работы, язык на котором будет писаться алгоритм, и Ваши сроки.
Во вложении – пример, и несколько изображений для проверки
( хотя мной проверка будет происходить не только на данных изображениях ).
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