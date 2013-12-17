Написание алгоритма

Необходимо написать алгоритм "идеального вписывания изображения в область".

Суть задачи:

Имеется блок фиксированной ширины ( например 250px ), так-же он может иметь высоту от 100px до 200px.

Необходимо вписывать все изображения в данные размеры без каких-либо зазоров и подобного ( то-есть при необходимости – обрезать ).

Исключения составляют только изображения меньшего размера, которые необходимо растягивать ( это не допустимо по причине потери качества, потому здесь зазоры по размеру могут быть ).

Язык написания примера/демо значения не имеет ( хотя предпочтения для php и js ), в любом случае алгоритм будет использоваться/переписываться под JS и canvas.

Так-же БОЛЬШАЯ просьба – в скрипте прописывать либо папку с изображениями ( для php ), либо массив со списком адресов изображений ( для js ). Это всё необходимо дабы не извращаться при тестировании с заменой всякого рода $image1, $image2, $image3.

Сразу сообщайте стоимость работы, язык на котором будет писаться алгоритм, и Ваши сроки.

Во вложении – пример, и несколько изображений для проверки

( хотя мной проверка будет происходить не только на данных изображениях ).