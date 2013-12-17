Доработка и отладка сайта. AngularJS

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки103 просмотра

Требуется доработка сайта с применением AngularJS.

В основном всё сделано, но есть отдельные момент, которые требуют доведения до ума

11 лет назад
wloleg
Олег 
56 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров