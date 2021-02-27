Установить коды на джумле

Компании "ПАНТУС" требуется специалист для решения следующих задач: Интересует формирование списка ошибок в работе сайта по перечисленному выше ниже (критической и средней тяжести). Сайт переезжает на другую платформу и потому хочется максимально полно и безошибочно перенести существующий ...
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Установить код ссылочной биржи, код адсенс, счетчики, почистить ошибки какие есть и увеличить скорость загрузки сайта . Сайт на джумле.Приоритет будет отдан разумной цене. Дел, для специалиста не много.С меня в дальнейшем отзыв и дальнейшее сотрудничество
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