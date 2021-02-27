Установить коды на джумле

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Установить код ссылочной биржи, код адсенс, счетчики, почистить ошибки какие есть и увеличить скорость загрузки сайта . Сайт на джумле.Приоритет будет отдан разумной цене. Дел, для специалиста не много.С меня в дальнейшем отзыв и дальнейшее сотрудничество

3 года назад
milkashokolad74
Карина 
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
joochean
Алексей 
39 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$25
5 дней
Очень благодарна Алексею, за отличное сотрудничество. Работает 100 % на результат. Отлично разбирается в том, что делает. Если берется, то сделает. Как раз перед сотрудничеством до кучи поплыл сайт, все отлично и быстро поправил. Все коды какие просила установил, сайт причесал. Все время на связи. Реагирует быстро. Отличный специалист. Буду обращаться еще и конечно, мои наилучшие и искренние рекомендации.
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