Устранить ошибки на сайте

Тестирование сайтовЗакрыт1 заявка433 просмотра
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С сайта пропали некоторые картинки, слайды и тексты. Необходимо вернуть в прежний вид. 

Что именно необходимо починить указано в скриншотах. 

Сайт https://real-cadastr.ru/. Сайт создан при помощи конструктора Elementor.

3 года назад
message92
Виктория 
31 годРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
MF45
39 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$50
2 дня
Отличный заказчик. Всю необходимую информацию предоставили, постоянно на связи. Одним словом приятно работать.