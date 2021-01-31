Устранить ошибки на сайте

Я пришлю ответы на опрос и ссылку на него, нужно будет просто пройти его по этим ответам в гугл формах. Время на выполнение 5 часов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С сайта пропали некоторые картинки, слайды и тексты. Необходимо вернуть в прежний вид.
Что именно необходимо починить указано в скриншотах.
Сайт https://real-cadastr.ru/. Сайт создан при помощи конструктора Elementor.
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