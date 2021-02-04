Анализ метрики

Тестирование сайтовЗавершен1 заявка212 просмотров
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Здравствуйте. Нужно провести анализ Яндекс метрики, и сайта. И сказать что мешает людям делать заказа, а именно люди товар в корзину добавляют и не заканчивают  оформление заказа. 

3 года назад
JuraShvec
Юрий 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Sizam4ik
41 годПольша
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$15
1 день
Все было сделано очень быстро. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо за проект! Постоянно на связи и быстрая оплата, всё отлично!
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