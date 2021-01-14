Переделать сайт

Тестирование сайтовЗакрыт6 заявок438 просмотров
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Необходимо улучшить внешний вид сайта по продаже автозапчастей на платформе abcp. На сайт ежедневно заходит 200 человек, но в итоге звонят 3-4, провести анализ происходящего и исправить. 

3 года назад
guest_16110135715711
3 года в сервисе
Был
3 года назад