Переделать сайт

Протестировать полностью функциональную работоспособность сайта eestitalu. ee. (Все пароли, отправлю в ЛС). Все недостатки, желательно со скриншотами занести в документ word для дальнейшего исправления программистом. Если есть замечания по юзабилити, также приветствуются.